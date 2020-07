Nikola Tesla’nın hayatı ve Thomas Alva Edison ile olan savaşı, bu yıl Sundance’te de gösterilen bir filme konu olmuştu. Genel dağıtıma çıkacak filmin geniş fragmanı yayınlandı.

Tesla’yı Ethan Hawke’ın canlandırdığı filmde Edison’u da Kyle MacLachlan oynuyor. Dönemin büyük yatırımcısı George Westinghouse ise Jim Gaffigan tarafından canlandırıldı. J.P. Morgan’ı Donnie Keshawarz, Tesla’ya ilgisini gizlemeyen kızı Anne ise Eve Hewson tarafından oynandı.

Yönetmen Michael Almereyda, daha önce The Eternal, Hamlet, Happy Here and Now, Big River Blues, Paradise, Cymbeline, Experimenter, Marjorie Prime gibi filmlerde izlediğimiz ilginç sinematografisini fragmana bakılırsa bu filmde de tekrarlamış.