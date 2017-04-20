arşiv Clint Eastwood’u Düelloya Davet Eden Adam Hayatı boyunca her attığını vuran silahşörleri canlandıran Clint Eastwood, bir kez de gerçek bir düelloya davet edildi....

seçki Yönetmenlerin Sıradaki Filmleri Dünya sıralamasında her filmi merakla beklenen yönetmenlerin sıradaki filmleri hangileri olacak?...

haber Clint Eastwood’un Sıradaki Filmi Açıklandı Yönetmenlik kariyerinde gerçek olayları ve kişileri sıklıkla filmleştiren Clint Eastwood yeni filminde de bunu bozmayacak. Daha önce başkan Nelson Mandela, müzik grubu Jersey Boys, FBI’nın kurucusu J. Edgar Hoover,...