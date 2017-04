Usta yönetmen Clint Eastwood’un kahramanlık temalı filmleri, The 15:17 to Paris filmiyle devam edecek. Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone ve Jeffrey Stern’ün kaleme aldıkları The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, A Train, And Three American Heroes adlı kitaptan uyarlanacak bu film, Eastwood’un sıradaki filmi olacak. Senaryoyu yeni senarist Dorothy Blyskal kaleme alacak.

Film Ağustos 2015’te 500 kişiyi katledebilecek bir cephaneyle IŞİD teröristinin Berlin’den Paris’e hareket eden trene binmesi, trendekilere saldırmaya hazırlanırken üç Amerikalının (kitabın yazarları Stone, Skarlatos ve Stern’ün) bu teröristi etkisiz hale getirmelerine odaklanacak. Eastwood filminin kadrosunu yakında oluşturacak. Çekimlere yılın sonlarına doğru başlanacak. Yüksek ihtimalle film 2018 sonbahar/kışına yetişecek.