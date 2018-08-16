Daniel Brühl, Dakota Fanning ve Luke Evans‘ı buluşturan, 19. yy’da ardı ardına işlenen çocuk cinayetlerini konu alan dönem dizisi The Alienist aslında tek sezon olarak planlanmıştı. Ama hem eleştirel açıdan hem de reyting açısından başarılı olunca TNT de 2. sezonu onayladı. İlk sezon yazar Caleb Carr‘ın aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Yeni sezon, Carr’ın devam kitabı The Angel of Darkness‘ı temel alacak -kitap dilimize henüz çevrilmedi-. Deadline’ın haberine göre Brühl, Fanning ve Evans bu sezonda da rol almayı kabul etmişler.

Yeni sezon ilkinin bir yıl sonrasında başlayacak. Bir yıl önce seri katili yakalayıp hapse tıktıran ekip (Laszlo Kreizler, John Moore, Sara Howard, dedektif kardeşler) aradan geçen sürede vahşi seri cinayetleri unutmaya, gündelik yaşamlarına dönmeye çalışırlar. Fakat İspanyol diplomatın kızı kaçırılıp da diplomatın perişan eşi, Sara’nın kapısını çalınca ekip bir yıl aradan sonra tekrar biraraya gelir. Lakin işleri hiç kolay olmayacaktır, çünkü İspanya’yla Amerika arasında savaş çanları çalmaktadır. 2. sezon yüksek ihtimalle 2019’a yetişecek.