İlk kez bilimkurgu-gerilim filmi Life‘ta çalışan yönetmen Daniel Espinosa ve aktör-yapımcı Jake Gyllenhaal’ın işbirliği bu filmle sınırlı kalmayacak. İkili yeni bir filmde işbirliklerine devam edecekler. Espinosa, Rolling Stone dergisinde yer alan The Anarchists vs. ISIS adlı makaleyi sinemaya taşıyacak. Filmin yapımcılığını Gyllenhaal’la birlikte üstlenecek. Gyllenhaal filmin başrolünde de yer alacak. Çekimlere ne zaman başlanacağı şu an için bilinmiyor. Seth Harp’ın kaleme aldığı makale, YPG’yle birlikte Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Amerikalı gönüllüleri, sosyalistleri anlatıyor. Espinosa’nın Life filmi ülkemizde ve ABD’de 24 şubatta gösterime girecek.