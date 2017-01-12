Son filmi The Neon Demon‘la karışık eleştiriler alan Nicolas Winding Refn arayı uzatmadan setlere dönecek. Refn bu kez aksiyon-gerilim türünde bir filme imzasını atacak. The Avenging Silence adını verdiği filmi son James Bond filmlerinin senaristleri Neal Purvis ve Robert Wade’le birlikte kaleme alıyor. Refn’in Bond’un senaristlerini tercih etmesinin nedeni filminin James Bond romanı Dr. No‘nun ve William Burroughs’ın romanı Nova Express‘in izinden gidecek oluşu. Yönetmen dün filminin konusunu da açıkladı. Çekimlere bu yıl başlanması planlanıyor. Filmin konusu şöyle:

Ajan, Avrupa’nın en önemli ajanlarındandı. Bu mühim ajan bir kaza sırasında konuşma yetisini yitirir. Kazadan sonra altı yıl boyunca görev alamaz. Altı yıl sonra sahalara dönmeye karar verir ve eski bir Yakuza’nın peşine düşer. Amacı Japonya’nın en tehlikeli Yakuza ailesinin lideri olan bu adamı öldürmektir. Ajan, Yakuza’nın peşinden Tokyo’ya gider. Orada bu adamı aramaya devam eder. Bu sırada bu Yakuza kendisine ihanet eden ve kendisini öldürmeye çalışan bir adamla uğraşmaktadır. Film, ajanın Yakuza’yı bulup öldürme çabalarını, Yakuza’nın düşmanlarıyla mücadelesini anlatacak.