Coen kardeşler yıllar önce Harve Karbo adlı diziyle TV’ye geçmeye yeltenmiş ama yılları bulan hazırlık sürecinden sonra proje rafa kaldırılmıştı. Bugün Coen kardeşlerin western türünde, The Ballad of Buster Scruggs adlı bir dizi hazırladıkları açıklandı. Harve Karbo gibi bu proje de rafa kaldırılmazsa Coen kardeşler kariyerlerinde ilk kez bir dizi yazmış ve yönetmiş olacaklar. Kardeşlerin Fargo dizisinin sadece yürütücü yapımcılığıyla yetindiklerini belirtelim. Coenlerin bu yeni dizisi altı farklı öyküden oluşacak. Dizinin konusu henüz açıklanmadı. Coen kardeşlerin diziyi ne zaman çekecekleri de, dizinin yayınlanacağı kanal da şimdilik bilinmiyor. Western türüne aşina olan kardeşler daha önce bu türde True Grit ve No Country For Old Men filmlerini çekmişlerdi.