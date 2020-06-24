The Band, 2018-19 sezonunda Londra’da gösterilen ve büyük bir beğeni toplayan bir müzikal olarak dikkat çekmişti. Oyun, Take That’in bir konserine gittikten sonra yolları ayrılan ve 25 yıl sonra bir araya gelen 5 kadının yaşadıklarını anlatıyordu.

Grubun şarkılarıyla süslenen müzikal, sinemaya uyarlanacak. Kadın arkadaş grubunu oynayacak isimlerden ikisi belli oldu gibi… Rosamund Pike ve Ruth Wilson teklifi büyük ölçüde kabul etmiş durumdalar. Cush Jumbo’nun da “Kabul” kararını vermek üzere olduğu belirtiliyor.

Filmin isminin Greatest Days olabileceği de konuşulanlar arasında… Filmin yönetmeni daha önce çektiği How to Build a Girl ile beğeni toplayan Coky Giedroyc…