Martin McDonagh’ın yeni filminin ismi, oyuncuları ve konusu belli oldu. Farklı sinema yaklaşımı ile filmlerini büyük bir merakla takip ettiğimiz McDonagh, The Banshees Of Inisheer isimli yeni filminde yine Colin Farrell ve Brendan Gleeson ile çalışacak. Yönetmen, klasikleşen filmi In Bruges’da da başrolleri Farrell ve Gleeson’a vermişti.

Film, İrlanda’nın uzak ve ıssız bir adasında başbaşa kalan iki arkadaşın, dostluklarını yad ederken kendilerini aniden zor bir durumun içinde bulmalarını anlatacak.