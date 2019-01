Warner Bros. son bir saat içinde hem DC, hem de DC dışı bazı filmlerinin vizyon tarihlerini duyurdu, bu filmlerle ilgili yeni haberleri basınla paylaştı. The Batman‘den başlayalım. Matt Reeves‘in kaleme aldığı, noir türünde bir üçleme olarak planladığı The Batman 25 Haziran 2021’de vizyona girecek. Reeves bu filmde genç Bruce Wayne’e odaklanacağı için Ben Affleck filmde rol almayacak, yeni bir aktör seçilecek. Nereden nereye… Hatırlanırsa WB, The Batman‘in senarist, yönetmen, başrol ve yapımcılığını Affleck’e teslim etmiş ama DC filmlerinin aldığı olumsuz eleştirilerden sonra Affleck filmi yönetmek istememiş, senaryosu da çok geçmeden çöpe atılmıştı. Bugün itibariyle DC, Affleck’le vedalaşmış oldu.

Bugünkü bir diğer habere göre Warner Animation Group, Batman Beyond adlı animasyon film hazırlıyor. Bu animasyon 2022’de vizyona girecek. WB, Sony’nin animasyon filmi Spider-Man: Into the Spiderverse‘ün başarısını tekrarlamaya çalışacak. Batman Beyond‘tan önceyse DC Super Pets adlı animasyon filmi izleyeceğiz. WB bu filmin 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceğini açıkladı. Film, DC’nin ünlü kahramanlarını (Superman, Batman vs) evcil hayvanlar olarak perdeye taşıyacak. Karakterlerden bazıları: Yarasa-İnek, Süper-Maymun, Süper-Kedi, Krypto (Superman’in köpek versiyonu) vs.

DC bunlar haricinde bir düzine Harley Quinn filmi de hazırlıyor. Çekim aşamasındaki Birds of Prey 7 Şubat 2020’de vizyona girecek. Bu filmden sonra Suicide Squad‘ın devamı The Suicide Squad çekilecek. James Gunn filmi yönetmek için görüşmelere başlamış. Bir sorun çıkmazsa film 6 Ağustos 2021’de vizyona girecek. Söylentilere göre bu filmde pek çok yeni karakter yer alacak. Harley Quinn, yani Margot Robbie filmde yer almayabilir. İlk filmden sadece Will Smith ve Jai Courtney‘nin devam filminde oynayacakları söyleniyor. Ama film halen yazım aşamasında, o yüzden bunlar sadece söylenti, resmi açıklama henüz yapılmadı. DC’den gelen yeni haberler bu kadar. WB, The Shining‘in Ewan McGregor ve Rebecca Ferguson‘lı devamı Doctor Sleep‘i Ocak 2020’den 8 Kasım 2019’a çekti. Robert Zemeckis‘in Viola Davis ve Anne Hathaway‘li filmi The Witches ise 16 Ekim 2020’de vizyona girecek. Çekimlerine bu ilkbaharda başlanacak. Özetlersek…