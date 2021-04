Morgan Neville, sinema tarihinin en yetenekli ve tartışma yaratan isimlerinden Orson Welles'in hayatının son 15 yılını They'll Love Me When I'm Dead'de anlatacak....

Orson Welles’in 1970’te John Huston, Peter Bogdanovich ve Susan Strasberg’in başrollerinde çekimlerine başladığı filmi The Other Side of the Wind Welles hayattayken ne yazık ki gösterime hazır hale getirilememiş,...