1996 tarihli The Battle Over Citizen Kane, David Fincher’ın Mank’inden sonrasında yaşananları anlatan bir belgesel.

– Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını Thomas Lennon ve Michael Epstein üstlendi. PBS’in American Experience isimli serisinin bir bölümü olarak yayınlandı.

– David Fincher’ın Mank’inde Citizen Kane’in senaryo yazım sürecinde Herman J. Mankiewicz ile William Randolph Hearst arasındaki ilginç ilişkiyi ve çekişmeleri izlemiştik. Belgeselde ise daha çok filmin çekim, kurgu ve dağıtım süreçlerinde Orson Welles ile Hearst arasındaki kavgayı izliyoruz.

– Dönemin 4 büyük stüdyosunun ardından gelen RKO Pictures ile imzaladığı anlaşmayla sınırlı bütçe ile sınırsız yaratıcı serbestlik elde eden Welles’in bu özgürlüğü nasıl kullandığı sinemayı yakından takip eden herkesin malumu… Hearst’ün tamamıyla kendisi hakkında olmasa da Citizen Kane’den ne kadar nefret ettiği de biliniyor. Belgesel, Hearst’ün elindeki medya gücüyle filmin önüne koyduğu engelleri sıralıyor.

– Filmin kurgusu bittikten sonra bile RKO Pictures’a negatifleri imha etmesi için yüklü bir para teklif eden Hearst’ün çaresiz çırpınmaları, Citizen Kane’i gözünüzde daha da yüceltecek. Zaten büyük bir yaratıcılık ve emekle çekilen filmin, gösterime kadar yaşadıkları da en az Mank’te konu edilen olaylar kadar ilginç. Bu süreçten çok daha fazla belgesel ve film çıkabileceğini de The Battle Over Citizen Kane’de görmek mümkün.