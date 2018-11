Bu yıl Sundance’de The Miseducation of Cameron Post’la büyük jüri ödülünü kazanan genç ve yetenekli yönetme Desiree Akhavan, Hulu için 6 bölümlük The Bisexual ismini taşıyan bir dizi çekti. Dizinin senaryosunu yazdığı, yönettiği filmin başrolünde de kendisi oynuyor.

Dizide uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşından ayrılan Leila’nın cinsel eğilimlerini yeniden keşfetmesini izleyeceğiz. Baş karakterimizin taşındığı yeni evde başlayan serüvenini izleyeceğimiz filmde yardımcı rollerde Maxine Peake ve Brian Gleeson var.