Isabel Coixet, neredeyse Woody Allen sıklığında film çeken çalışkan bir isim. Bu tempo çok önemli filmlerin arasında bazen izlenmesi zor, izleyiciyi alıp bir yerlere götüremeyen yapımlara imza atmasına da neden oluyor. The Bookshop, katalan yönetmenin iyi ve izlenmesi zor filmlerinin arasında bir yerde kalmış.

The Bookshop, 1978 tarihli Penelope Fitzgerald’ın aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap, 1959’da Suffolk’un bir sahil kasabasında yaşayan insanların hayatlarından bir kesit sunuyordu. Uyarlamada ilk olarak Emily Mortimer’ın başarıyla canlandırdığı Florence Green’in gözünden biz de kasabada kısa bir tur atıyoruz. Filmin ilk sorunları da burada ortaya çıkıyor. Coixet, çok da orijinal olmayan ve iyi de canlandırılamamış karakterlere filmin ilk bölümünde biraz fazla zaman harcıyor. Öykünün gelişiminde pek de payı bulunmayan kasaba halkının hayatlarına gereğinden fazla giriyoruz. Aslında Coixet’nin filmlerinde diyaloglar ve yarattığı açmazlarla perdede görünen tüm karakterleri derinlemesine inceleme ve tanıtma alışkanlığı mevcut. Ama maalesef uyarlama yaptığı eser buna izin vermiyor. Kitabın ve kitabın konu aldığı kasabanın pek de ilginç bir yer olmaması, filmin ilk dakikalarında izleyiciyi konunun içine çekememesine neden oluyor.

Bu ilk dakikalarda Emily Mortimer’ın bir çok filmde karşımıza çıkan hatasız oyunculuğuyla zaman geçirmek mümkün. Florence’ın kasabada bir kitap dükkanı açmak için gösterdiği çaba, kendisini bölgenin sosyetesine tanıtmasına rağmen Mrs Gamart (maalesef vasat altı oyunculuğuyla Patricia Clarkson’ı izliyoruz) ile takışması ve olayların ilerlemesini yine biraz ağır çekimde izliyoruz. Ardından perdede Bill Nighy’yi görüyoruz. Kasabanın ayrıksı ve Florence’in hayallerine destek veren tek önemli kişiliği Mr.Brundish, filmi izlenir kılan diğer karakter. Aslında Coixet, Mortimer ve Nighy’yi bir odaya kapatıp, öyküyü ellerine verip, bir de kamera koysaydı film daha ilginç olabilirdi. Tüm filmdeki en önemli şey iki karakterin birbirleriyle kitap dükkanı üzerinden kurdukları dostluk olmasına rağmen, bunu perdede çok az görüyoruz.

İki saate varan süresiyle The Bookshop eğer diyaloglara ve olayların biraz yavaş gelişmesine sabır gösterebilirseniz izlenebilir bir film. Nighy ve Mortimer’ın iki sahnesi ise genç yeteneklere oyunculuk dersi olarak gösterilebilecek kadar iyi iki bölüm. Sıkıcı bir ingiliz kasabasında naif iki karakterin oyunculuk valsine tanık olmak için The Bookshop’ı seyredebilirsiniz.