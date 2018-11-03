Steven Spielberg‘in 1985 yılında vizyona çıkardığı filmi The Color Purple 11 dalda Oscar’a aday olmuş ama hiçbirini kazanamamıştı. Bu film daha sonra Broadway’e müzikal olarak uyarlanmıştı. Dünkü haberlere göre Warner Bros. bu Broadway müzikalini sinemaya taşıyacak. Spielberg bu kez sadece yapımcılığı üstlenecek. Oprah, Quincy Jones ve Scott Sanders da yapımcılığı üstlenecekler. WB şu sıralar bu filme senarist arıyor. Yönetmense henüz belirlenmedi. Bu yüzden çekim tarihi de belli değil.

The Color Purple filmi, Alice Walker‘ın 1982’de yayınlandıktan sonra Pulitzer ödülünü kazanan romanından uyarlanmış, Whoopi Goldberg en iyi kadın oyuncu, Margaret Avery ve Oprah en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarına aday olmuşlardı. Filmin müziklerini besteleyen Jones da en iyi müzik ve en iyi şarkı dallarına aday gösterilmişti. Müzikal oyunsa 2005-2008 yılları arasında sahnelenip 11 dalda Tony’e aday olmuştu. Müzikal 2015-17 yılları arasında tekrar sahnelenmiş, bu kez 2 Tony ödülünü kazanmıştı. Bakalım müzikali kim yönetecek.