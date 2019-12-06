The Corrupted, Sam Claflin ve Timothy Spall’un başrollerinde yer aldığı, Londra’nın yer altı dünyasını da içine alan sert bir gerilim. İngilizlerin son dönemde dizilerde ve filmlerde suç dünyasını ne kadar iyi anlattıklarını düşündüğümüzde film izleme listelerinde üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor.

East London ve Stratford ‘un kentsel dönüşümünün pis hesapları içine düşen bir ailenin yaşadıklarını izleyeceğimiz filmde Sam Claflin ve Timothy Spall’a Hugh Bonneville, Charlie Murphy, Naomi Ackie, Joe Claflin (Sam Claflin’in kardeşi, filmde de kardeşini oynuyor) eşlik ediyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Ron Scalpello var.