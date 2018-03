Alex Proyas‘ın yönettiği, en iyi çizgi-roman uyarlamaları arasında yer alan The Crow talihsiz bir filmdi. Zira -bilindiği üzere- başrolü üstlenen genç yetenek Brandon Lee sette yanlışlıkla ateşlenen silah nedeniyle vefat etmişti. Çekimler henüz tamamlanmamış, Proyas kalan sahneleri başka bir oyuncuyla çekmiş, bilgisayarla Lee’nin yüzü oyuncuya eklenmişti. Lee’nin ölümüyle de anılan bu talihsiz filmin yeniden çevrimi de talihsiz. Zira yapımcılar on yıldır The Crow‘u yeniden çektirmeyi istiyorlar.

Yıl 2o08… Yapımcılar The Crow yeniden çevrimini duyurdular. İlk habere göre filmi ilk Blade‘in yönetmeni Stephen Norrington yönetecekti. Filmin yapım şirketiyse Relativity Media olmuştu. Norrington üç yıl boyunca projede yer aldı. Bu üç yılda film çekilemedi, sürekli ertelendi. Bunun üzerine senaryoyu da kaleme alan Norrington filmi çekmekten vazgeçti. Relativity Media 2011’de yönetmenliği bu kez Juan Carlos Fresnadillo‘ya teslim etti. Fresnadillo altı ay proje üzerinde çalıştı ama altıncı ayda şirketle anlaşamayıp filmden ayrıldı, The Crow gibi yıllardır çekilemeyen The Highlander yeniden çevrimini yöneteceğini açıkladı. Bu ayrılıktan birkaç ay sonra bu kez yönetmenlik için Javier Gutierrez‘le anlaşıldı ama Gutierrez de çok geçmeden filmi çekmekten vazgeçti. En sonunda yönetmenlik Corin Hardy‘nin oldu.

Peki başrollerde nasıl değişiklikler oldu? Relativity başrol için Bradley Cooper‘la anlaşmıştı ama film bir türlü çekilemeyince Cooper, Norrington’la birlikte projeden ayrıldı. Bunun üzerine neredeyse tüm ünlü aktörlerle görüşüldü bu on yılda. James McAvoy, Jack Huston, Luke Evans, Channing Tatum, Mark Wahlberg, Robert Pattinson, Sam Witwer, Alexander Skarsgaard, Tom Hiddleston, Jack O’Connell, Nicholas Hoult… Kadın başrollerse Jessica Findlay, Andrea Riseborough’a teslim edilmişlerdi. Bazı aktörler teklifi hemen reddettiler, bazılarıyla (Huston, McAvoy, Evans) anlaşıldı ama film çekim aşamasına bir türlü geçemeyince başrolleri yitirmeye devam etti. Filmin bir türlü çekilememesinin iki nedeni var: İlki The Weinstein Co.’nun “filmin hakları benim” deyip dava açması, diğeri Relativity’nin iflasın eşiğine gelmesi. Şirket birkaç yıl önce iflas edip kapandı.

Relativity’nin iflasından sonra filmin çekilmesi beklenmezken Sony Pictures kalkıp hakları satın aldı, filmi 40 milyon dolar bütçeyle çektireceğini açıkladı. Üç yıldır filmi çekmeye çalışan Corin Hardy bu kez çekimlere başlayabilecek gibi görünüyor. Başrolse bu kez Jason Momoa‘ya teslim edildi. Henüz yardımcı oyuncu kadrosu duyurulmadı. Bir dirilişi ve intikam öyküsünü konu alan The Crow bakalım 11 Ekim 2019‘da sağ salim vizyona girebilecek mi, yoksa bir kez daha ertelenecek mi.