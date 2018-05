Hollywood’ta bazı projeler ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın çekilemiyor. Martin Scorsese, Silence filmini 25, Terry Gilliam, The Man Who Killed Don Quixote 18 yıllık yoğun çabalar sonucunda çekebilmişlerdi. Yıllardır çekilemeyen, sürekli başrol ve yönetmen değiştiren diğer projeyse The Crow yeniden çevrimi. Şurada projenin 10 yılını özetlemiş, çekimlere bu yıl Jason Momoa’nın başrolünde, Corin Hardy’nin yönetmenliğinde başlanacağını belirtmiştik. Sony hakları satın aldıktan sonra Hardy’e 40 milyon dolardan oluşan bir bütçe tahsis etmiş, vizyon tarihini de 11 Ekim 2019 olarak belirlemişti.

Deadline’ın bugünkü haberine göre The Crow tekrar yönetmensiz ve başrolsüz kaldı. Hardy de, Momoa da bu sabah projeden çekilme kararı almışlar. İkilinin projeden vazgeçme nedenleriyse filmin yapımcısı Samuel Hadida’yla aralarında ortaya çıkan “yaratıcı farklılık” sorunu. Hardy’le Momoa projeden ayrılmasalardı çekimlere beş hafta içinde başlanacaktı. Bu arada Deadline, Sony’le anlaşmanın henüz tamamlanmadığını, Sony’nin de projeden çekilebileceğini belirtmiş. Kısacası The Crow eğer hızla yeni bir oyuncu ve yönetmen belirlenmezse 2019’a da yetişmeyecek.