Yapılan tüm açıklamalara göre The Crown’ın altıncı sezonun ardından sona ermesi bekleniyordu. Ancak yapımcı Peter Morgan’ın farklı bir son planladığı ortaya çıktı… Morgan’ın açıklamaları dizinin hayranlarını üzecek gibi.

“Kafamda hep altı sezonluk bir plan vardı. Ancak dördüncü sezonun çekimleri sürerken ve beşinci sezonu da yazarken fark ettim ki, bitirmek için çok doğru bir yerdeyiz. Beşinci sezonla birlikte 1980’li yıllarda yaşananları anlatacağız ve dizi bitecek. Netflix ve Sony’ye görüşüme saygı duydukları için teşekkür ediyorum.”

Morgan aynı açıklamada söylentileri doğruladı ve beşinci sezonda Elizabeth II’nin yaşlılık dönemini Imelda Staunton’ın canlandıracağını belirtti