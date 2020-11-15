Netfix’te 4. sezonu yayınlanan The Crown dizisinin yaratıcısı Peter Morgan ve dizinin oyuncuları geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın toplantısında yeni sezon ve Prenses Diana hakkında açıklamalarda bulundu.

Dizinin yaratıcısı Peter Morgan, The Crown’ın 4. sezonda yepyeni bir kimliğe büründüğünü belirterek, “Dizide bugüne kadar derin tarih izliyorduk. Ancak şimdi ilk kez, daha çok modern zamanlara yaklaştığımızı söyleyebilirim. Prenses Diana dönemi çok daha canlı ve bugüne daha yakın.” ifadelerini kullandı.

Dizide Prens Charles ile tanışan 18 yaşındaki Prenses Diana’yı canlandıran Emma Corrin ise dizideki karakteri hakkında, “Diana her zaman hoş duygularla anılan bir isim. Ancak her ne kadar kendi düşüşünü kendisinin hazırladığı düşünülse de, başkalarının acımasızlığının kurbanı oldu.” şeklinde konuştu.

Prens Charles’ı canlandıran Josh O’ Connor ise, “Diana modern zamanların ilk ünlü isimlerindendi. Onun hakkında duyduğum her şey artık bir şehir efsanesi gibiydi. Dizide anlatılanlara yakın olduğumu söyleyebilirim ancak genel olarak içerisinde bulunduğum her şey benim için çok yeniydi.” açıklamasında bulundu.

Dizide 2 sezondur Kraliçe II. Elizabeth’i canlandıran Oscar ödüllü oyuncu Olivia Colman ise Prenses Diana hakkında, “Gerçek hayatta Prenses Diana’yı her zaman yaşça daha olgun düşünmüşümdür. Ancak senaryoyu okudukça ne kadar genç bir yaşta evlendiğini, masumiyetini ve kimsenin farkında olmadığı bir felaketin geleceğini anladım.” ifadelerini kullandı.

Colman, karakteri Kraliçe II. Elizabeth’in dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thacther ile olan mücadelesini anlatmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, “Çok fazla ortak yanı olan iki güçlü kadın karşı karşıya geliyor ve daha sonra birbirlerine karşı inanılmaz bir nefret duyuyorlar. Böyle bir senaryoda böyle bir rolü oynamak da benim için keyifliydi.” şeklinde konuştu.

Son olarak diziye 4. sezonda dahil olan ve dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ı canlandıran Gillian Anderson ise dizi hakkında, “Dizi bize Thatcher İngilteresi’nin çok farklı bir resmini sunuyor. Peter Morgan aile kavramıyla siyaset arasındaki ilişkiyi çok güzel bir şekilde harmanlamış. Margaret Thatcher ile Kraliçe II. Elizabeth arasında çok ilginç bir ilişki var. İkisi de aynı yaştalar ve İngiltere’nin en yükseğindeler. Aralarında bir çekişme var ancak Margaret Thatcher’ın varlığı da kraliçeye enteresan bir dinamizm sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Netflix’te 4. sezonu 15 Kasım’da yayınlanan The Crown, 15 Kasım’da yayınlanan son sezonunda 1980 ile 1990 yılları arası Margaret Thatcher’ın İngilteresi’nde Prenses Diana’nın hayatı ve kraliçe ile başbakan arasındaki mücadeleye odaklanıyor. Dizinin yaratıcısı ve senaryo yazarı Peter Morgan’ın açıklamalarına göre dizi 5. sezonunda 90’lı yılların İngilteresi’ne odaklanırken, 21. yüzyıl kraliyet ailesinin anlatıldığı 6. sezonu ile de final yapacak.