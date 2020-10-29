The Crown Dördüncü Sezon yaklaştıkça daha etkileyici fragmanlar izlemeyi sürdürüyoruz. Kraliçe II. Elizabeth’in öyküsüne, 40 yaş üzeri izleyicilerin anılarında tazeliğini koruyan Prenses Diana ve Margaret Thatcher’ın dahil olmasıyla dizinin daha da hareketleneceği tarihsel bir gerçek. Demir Lady Thatcher ve kraliyet ailesini farklı yaşam tarzıyla zorlayan Diana’nın Gillian Anderson ve Emma Corrin tarafından canlandırıldığı dizi 15 Kasım’da yeniden Netflix’te olacak.

Muhafazakar ve neo-liberal tarzıyla bugün de ismi pek iyi anılmayan Thatcher’ın, Anderson tarafından çok iyi canlandırıldığı fragmanlardan bile anlaşılıyor. Prens Charles (Josh O’Connor) ve Prenses Diana evliliğinin cinderella masalından hızla kabusa dönüşmesi de iyi aktarılmış görünüyor.

Yılın en merakla beklenen sezonlarından birini izlemeye iki hafta kaldı.