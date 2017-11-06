The Crown İkinci Sezon ile beraber 1960’lara giriş yapıyor. Kraliçe İkinci Elizabeth’in 50’ler ve 60’larda yaşadıklarına odaklanacak yeni sezonla ilgili bilgileri derledik.

Claire Foy’un Son Sezonu

Her sezon Kraliçe Elizabeth II’nin yaşamının 10 yıllık dönemlerine odaklanıyor. Claire Foy, ikinci sezonun sonunda yerini Olivia Coleman’a devredecek.

Michael C.Hall, JFK’i Oynayacak

Sezonun en büyük sürprizlerinden biri ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy’yi Dexter’da uzun süredir başrolde izlediğimiz Michael C.Hall’un oynayacak olması… Yeni isimlerden, Quarry’den tanıdığımız Jodi Balfour’u Jackie Kennedy olarak izleyeceğiz. Matthew Goode ise Prenses Margaret’le evlenen Antony-Armstrong Jones’u oynayacak.

Kalanlar, Gidenler

Churchill’i oynayan John Lithgow, yeni sezonda başbakan o dönem tarih sahnesinden çekildiği için yok.

Claire Foy’un yanısıra Prens Philip’i oynayan Matt Smith de ikinci sezondaki yerlerini alıyorlar. Prenses Margaret’i oynayan Vanessa Kirby, başbakan Anthony Eden’i oynayan Jeremy Northam ve ana kraliçeyi oynayan Victoria Hamilton yine kadrodalar.

Zaman Aralığı

İlke sezonun bıraktığı yerden 1955 yılından başlayacak olan ikinci sezon, 60’lı yılların ortasına kadar sürecek.

Mısır’la yaşanan Süveyş Kanalı Krizi, Prens Charles’ın eğitimi, Prens Andrew’in doğumu, Prenses Margaret’in evliliği, Kennedy’lerin Buckingham’ı ziyareti sezonun konuları arasında…

Senaryo Elizabeth’e Odaklı

İkinci Sezonun dönemin olaylarından çok Elizabeth’in yaşadıklarına ve psikolojik durumuna odaklanması bekleniyor. Özellikle Prens Philip’e aralarındaki ilişkinin farklı bir hal alması sezonun odaklanacağı konuların başında geliyor. Margaret’in renkli yaşamı, dönemin ünlü yıldızlarıyla dostlukları da ikinci sezonun odaklanacağı konular arasında.

Gösterim

The Crown Netflix tarafından tüm dünyada 8 Aralık’ta yayınlanacak. Yeni sezon 10 bölüm sürüyor.