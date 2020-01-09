Netflix’in Kraliçe İkinci Elizabeth’in hayatını anlatan The Crown adlı dizisi, kraliyet ailesinde yeni olaylar yaşanınca yeniden gündeme geldi… Dizinin yapımcılarına ve yazarlarına en çok sorulan soru günümüzde yaşananların ve bazı skandalların dizinin gelecek sezonlarında yer alıp almayacağıyla ilgili…

Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz günlerde kraliyet ailesinin kendilerine verdiği görevleri reddettiklerini ve finansal olarak bağımsız kalmayı seçtiklerini açıklamışlardı… Kraliyet ailesinin önemli isimlerinden Prens Andrew’ın ise ismi pedofiliyle ilgili skandallara karışmıştı.

Dizinin yapımcılarından Suzanne Mackie sorulara yanıt vererek, “Dizinin günümüze kadar geleceğini sanmıyorum. Çok seviliyor ve her sezonu daha çok izleniyor ama aynı heyecanı 2010-20 dönemine kadar korur muyuz, emin değilim. Hala devam eden ve etkileri ortaya tam anlamıyla çıkmamış konular hakkında da tarihi bir dizi çekmek de zor. Büyük bir olasılıkla talep olsa bile 2000-2010 yılları arasında dizi sona erer diye düşünüyorum” sözleriyle duruma açıklık getirdi…