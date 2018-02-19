BBC’nin yeni 4 bölümlük yeni mini dizisi, Jenna Coleman’ın başrolünde yer aldığı The Cry bir aile trajedisini anlatacak. Avustralya’da çekilen dizide Coleman’ı İskoçya’dan Avustralya’ya kocasının ailesini ziyaret etmek için gelen ancak sert gerçeklerle hayatı ve evliliği alt üst olan bir kadın rolünde izleyeceğiz.

Ewen Leslie, Stella Gonet, Asher Keddie, Sophie Kennedy Clark, Alex Dimitriades, Shareena Clanton mini dizide yer alacak diğer önemli isimler… Henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmayan yapımın yönetmen koltuğunda ise Glendyn Ivin var.