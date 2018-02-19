The Cry: Jenna Coleman’dan Bir Ailenin Trajik Öyküsü

BBC'nin mini dizisini Glendyn Ivin yönetiyor.
yazar: 19 Şubat 2018

BBC’nin yeni 4 bölümlük yeni mini dizisi, Jenna Coleman’ın başrolünde yer aldığı The Cry bir aile trajedisini anlatacak. Avustralya’da çekilen dizide Coleman’ı İskoçya’dan Avustralya’ya kocasının ailesini ziyaret etmek için gelen ancak sert gerçeklerle hayatı ve evliliği alt üst olan bir kadın rolünde izleyeceğiz.

Ewen Leslie, Stella Gonet, Asher Keddie, Sophie Kennedy Clark, Alex Dimitriades, Shareena Clanton mini dizide yer alacak diğer önemli isimler… Henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmayan yapımın yönetmen koltuğunda ise Glendyn Ivin var.

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yazar: Can Rende - Şub 19, 2018

yazar: bakınız - Şub 19, 2018

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