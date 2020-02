Bu yıl Uncut Gems ile çok iyi eleştiriler alan Benny ve Josh Safdie, farklı bir yapımla karşımıza çıkacak. İkili The Curse isimli yarım saatlik bir komedi dizisi hazırlıyor.

Nathan For You’nun yaratıcısı ve isim babası Nathan Fielder ile çalışan kardeşlerden Benny Safdie dizide oyuncu olarak da yer alacak. Komedide uğradıkları lanet sonucunda evlilikleri zora düşen oyuncu çiftin yaşadıklarını izleyeceğiz. Benny Safdie The Curse’te çiftin oynadıkları Flipanthropy isimli dizinin yapımcısını canlandıracak.