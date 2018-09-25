The Dark, festival gösterimlerinde çok beğenilen ve dünya turunu sürdüren iyi bir korku olarak öne çıkıyor. Henüz gösterim şansı bulamasa da birçok ülkede genel gösterime çıkacağı kesin gibi…

Yönetmen: Justin P. Lange

Oyuncular: Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Margarete Tiesel ve Dylan Trowbridge…

Konu: Ölümsüz bir kız ve kör bir oğlanın yolları lanetli bir ormanda kesişirse neler olur. The Dark, son dönemde çok kendisini tekrarlayan korku türüne farklı bir bakış açısı getirecek bir film gibi duruyor.

Gösterim: İlk gösterimlerini festivallerde yapan film Londra’da FrightFest’te de gösterilecek. Filmin dağıtımcı ve uluslararası gösterim şansı bulması büyük ihtimal…