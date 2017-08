Yıllar önce Sony ve MRC stüdyolarının Stephen King’in sekiz kitaptan oluşan roman serisi The Dark Tower‘ı önce bir filmle, sonra da bir diziyle uyarlayacakları açıklanmıştı. Film ABD’de ve ülkemizde yarın gösterime girecek. Sony de bunun üzerine dizinin hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Dizi daha önce açıklandığı üzere roman serisinin dördüncü kitabı Wizard and Glass‘tan (Büyücü ve Cam Küre) uyarlanacak. Bu roman “prequel” işlevi görüp Roland’ın gençliğine, silahşor oluşuna, ilk âşkına, Siyahlı Adam’la (Man in Black) yollarının ilk kez kesişmesine, silahşor olarak ilk görevine odaklanıyor. Dizi ilk roman The Gunslinger‘dan (Silahşor) flashbackler de içerecek.

Dizinin showrunnerı bugün belli oldu: The Walking Dead‘ten Glen Mazzara. Filmin yapımcıları ve senaristleri arasında yer alan Akiva Goldsman dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Idris Elba dizide rol alacak. Dizinin çekim tarihi belirlenmedi.