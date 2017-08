The Dark Tower yılın en kötü filmi değil belki… Ancak Stephen King uyarlamasının doğurduğu büyük beklentiden çok ama çok uzak. Durum böyle olunca The Dark Tower eleştirileri çok acımasız olmuş.

Filmin ilk büyük sorunu herşeye anlam katmaya çalışması… Filmin başında Jake duvarındaki Dark Tower imgesine bakarken, kafası karışık bir senarist gibi görünüyordu. Filmde 4 tane kafası karışık senarist vardı. Kitapları okumayıp Wikipedia özetinden film yapmışlar gibi…

Darren Franich, Entertainment Weekly

Bu malzemeden yönetmen ve yapımcıların çıkarabilecekleri iki şey vardı. Bir, The Dark Tower’ı Elba’yı, Clint Eastwood olarak merkeze koyacağın bir R-rated film haline getir. Bu mantıklıydı, çünkü Stephen King de seri için The Good, the Bad and the Ugly’den fikirler aldığını sık sık tekrarladı. İki, genç yetişkinlere yönelik PG-13 bir film yap. Genç oğlanı hikayenin merkezine koy. Maalesef ikinci yolu seçmişler.

Michael Phillips, Chicago Tribune

Anterograde Amnesia… Guy Pearce’ın Memento’da geçirdiği hastalığı hatırlarsınız… Tanımı; beynin yeni hatıralar oluşkurmasını engelleyen, mental düzensizliktir. Bilinen nedenleri kafaya travması ve The Dark Tower’dır. Film sadece hemen unutulacak bir yapım değil. Hafızanıza zarar verecek kadar kötü…

Charles Bramesco, The Guardian

Filmin son hali bana Trump’ın sağlık reformuna verdiğim tepkiyi hatırlattı: “Bu kadar zaman vardı ve ortaya bunu mu çıkarabildiniz?”

Mike Ryan, Uproxx

The Dark Tower, kitaptaki mitolojiyi anlatmak için hiç çaba göstermemiş. Dün gece gördüğü rüyayı “Bak şunu da unuttum, ah şimdi hatırladım” diye anlatan insanlar gibi. Takip etmek zor ve sıkıcı.

Angie Han, Mashable

McConaughey sanki özellikle Oscar’ın üstüne Razzie almak için uğraşıyor. RuPaul’u, Clint Eastwood’u canlandırmaya çalışırken düşünün. Performansından durmadan yanlış ve yorucu mesajlar alıyorsunuz.

Dan Callahan, The Wrap

The Dark Tower, farklı evrenleri başarıyla anlatan bir hikayeydi. Film ise iki mekanda, batıda Walter’ın ışıklı toplarla oynadığı bir kayalıkta ve New York’ta bir blokta geçiyor hissi veriyor.

Matt Singer, ScreenCrush

Shining, The Book of Eli, The Matrix ve biraz pow! pow! blam! blam! katılmış, X-Men’in genç mutantlarından birinin başından geçen bir hikayeyi anlatır gibi… İzleyiciye Stephen King’in kim olduğunu unutturuyor. Parıldayan bir çöp yığını…

Owen Gleiberman, Variety

Yönetmen, proje sunumu için çalışmayı unutmuş ve son dakikada bulduğu bütün saçmalıkları belki geçerim diye bir araya getirmiş bir öğrenci gibi…

Brian Truitt, USA Today

Filmin giriş jeneriğinde “Bu film için bilet aldığınız için üzgünüz. Ama sadece 95 dakika. Pop Corn’unuzun keyfini çıkarın. Tekrar özür dileriz.” yazmalıydı.

Matt Goldberg, Collider