Portekizli yönetmen Pedro Costa, daha önce bir üçlemeye konu ettiği Fontainhas’ı bu sefer bir geri dönüş öyküsünde The Daughters of Fire isimli yeni filminde ele alacak.

Yönetmen: In Vanda’s Room ve Collossal Youth gibi önemli filmlerin yönetmeni Pedro Costa, 2014’teki Horse Money’den sonra ilk kez kamera arkasında…

Oyuncular: Costa filmin oyuncu kadrosunu henüz oluşturamadı…

Konu: Üç kızkardeş Cape Verde’den ailelerini ziyaret etmek için Fontainhas’a geri dönerler. Döndüklerinde kimseyi yerinde bulamazlar. Daha önce Pedro Costa’nın Ossos (1997), In Vanda’s Room (2002) ve Colossal Youth’una (2006) zemin olan Fontainhas’ı yine bir Pedro Costa filminde izlemek heyecan verici.