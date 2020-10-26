HBO Sports, Antoine Fuqua’nın covid-19 pandemisinin spora olan etkisini anlattığı The Day Sports Stood Still belgeselini satın aldı.

Belgeselin yapımcı koltuğunda NBA Oyuncular Birliği Başkanı Chris Paul var. Coronavirus ile maçların durması, oyuncuların antrenmanlarına evlerinde devam etmesi ve yaşadıkları ciddi sorunlar belgeselin ana konusu…

Yönetmen Fuqua ve yapımcılar “En başta klasik bir belgesel olacağını düşünüyorduk. Ancak yaşananları çekmeye başladıkça birçok dramatik öğenin yer aldığı bir film halini aldı. İyi bir belgesel oldu ama aynı zamanda bir daha çekmek istemediğimiz bir yapım oldu.” sözleriyle filmi anlattı.

Chris Paul ise duygularını “Antoine, maçların iptal edilmeye başladığı gün, daha soyunma odasındayken bana ulaştı. Her şeyi yaşanırken, gününde, anı anına kaydettik. Arşiv çalışmasına değil, yaşanana odaklanan bir belgesel oldu” cümleleriyle aktardı.