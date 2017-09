James Franco ve klanının yeni filmi The Disaster Artist’ten art arda fragmanlar geliyor. Konuyu bilmeden sadece fragmanları izleyenler filmin neden bahsettiğini anlamamış olabilir.

The Disaster Artist, 2001’de çekilen, 2003’te gün yüzüne çıkan, Tommy Wiseau’nun yazdığı, yönettiği ve başrolünü oynadığı The Room’un hikayesini anlatıyor. Tommy Wiseau, iyi bir tiyatro eğitimi almasına rağmen, oyunculuk konusunda sıfır yeteneği bulunan bir isim. Bir türlü iş bulamayınca bu konuda hiçbir bilgisinin bulunmadığı senaristliğe ve yönetmenliğe el atıyor ve ortaya The Room çıkıyor.

Filmin ne kadar kötü olduğunu anlamak için şu toparlama montajını izleyebilirsiniz.

James Franco’nun yönettiği ve başrolünü oynadığı The Disaster Artist ise bu filmin arka planını ve çekim sürecini anlatıyor. Franco’ya kardeşi Dave Franco’yla Seth Rogen, Paul Schur, Ari Graynor, Alison Brie, Jacki Weaver, Josh Hutcherson eşlik ettiler.