Şu sıralar Avengers filmleriyle meşgul olan Russo Kardeşler, Simon Stalenhag’ın kaleme aldığı bilimkurgu romanı The Electric State‘in haklarını satın aldılar. Russoların yapımcılığını üstleneceği aynı adlı filmi Russoların Captain America ve Avengers filmlerini kaleme alan Christopher Markus’la Stephen McFeely yazacaklar. Yönetmenlikse bu yıl It filmiyle gündemde olan Andy Muschietti’ye teklif edildi. Muschietti kardeşi Barbara Muschietti’yle birlikte yapımcılığı da üstlenecek. Yönetmen 2018’in baharında It: Chapter 2 filmiyle meşgul olacağı için The Electric State yakın zamanda çekilemeyecek. Locke and Key dizisinin pilot bölümüyle de meşgul olan Muschietti, Transformers benzeri Robotech adlı bilimkurgu filmini de, Bram Stoker biofilmi Dracul‘u da yönetecek. Roman 1990’larda geçip teknolojik kıyamete odaklanıyor.