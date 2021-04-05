Belgesel önerilerimizin bu bölümünde, dünyanın içinde bulunduğu durumu 13 yıl önce anlatmaya çalışan The End of Poverty var.

– Phillippe Diaz’ın yönettiği belgesel film, Martin Sheen tarafından seslendirildi. Kısa sürede bu kadar geniş bir konuyu ele almak zor olsa da, yönetmen doyurucu bir akış oluşturmayı başarmış.

– Film, dünya üzerindeki açlığın ve fakirliğin nedenlerini, tarihsel bir perspektife oturarak aktarıyor. 15. yüzyılda başlayan kolonileşme hareketinin dünyanın dengesini nasıl zenginler ve güçlüler lehinde değiştirdiğini aktarırken bu dengesizliğin günümüze nasıl taşındığını da anlatıyor.

– Dünya üzerindeki kaynakların İngiltere ve günümüzde ABD tarafından nasıl sömürüldüğünü anlatırken, dünyanın 4 bir yanından sosyologlar, ekonomistler, siyasetçiler ve düşünürler dünya kaynaklarının yüzde 80’inin, yüzde 20 tarafından hangi yollarla sömürüldüğünü aktarıyorlar.

– Belgesel, dünyanın dört bir yanında dolaşıyor ve farklı bölgeleri odağına alarak başarılı bir toparlama yapıyor. İlerleyen bölümlerde 1492 ile başlayan ve Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki sömürü ilişkisini ayrıntılarıyla aktarıyor.

– Belgesel ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünyanın büyük bir bölümünün, siyasal bağımsızlıklarını kazansalar da neokolonyalizm ve kapitalizmle nasıl sömürülmeye devam ettiğini de anlatıyor.

– John Christensen, Clifford Cobb, William Easterly, Susan George, Álvaro García Linera, John Perkins, Joseph Stiglitz, Eric Toussaint, Jaime de Amorim gibi önemli isimler ve daha birçok uzman bu önemli belgesele görüşleriyle destek veren insanlar.