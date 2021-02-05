The Expanse Spin-Off ile Devam Edecek Mi?

Expanse serisi daha da uzayabilir.
yazar: 05 Şubat 2021 197 görüntüleme

Bu hafta beşinci sezonunun finalini yapan The Expanse altıncı sezonunun ötesine geçebilir. Daha önce Amazon’da altıncı sezonla final yapacağı açıklanan dizi için yeni sezonlar ufukta görünmeye başladı.

The Expanse kitap serisinden uyarlanan dizi, şu ana kadar ana öyküden ayrılmamıştı. Hem yeni kitaplar hem de yan karakterlerin zengin hikayeleri yeni bir serinin başlamasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Yapımcılar Andrew Kosove ve Broderick Johnson, katıldıkları podcast Strictly Business’ta umut dağıttı:

“Amazon’la anlaştığımız gibi diziyi altıncı sezonda bitirince bütün bölümler kütüphanemizde yerini alacak. Ama evren oyunlar, çizgi romanlarla devam ediyor. Belki de farklı öykülerin anlattığı yapımlar da olabilir. Elimizde çok ilginç bir malzeme var. Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz.”

Altıncı sezon çekimleri nisan ayında başlayacak dizinin, 3 sezonluk bir spin-off veya sequel’le devam edeceği güçlü söylentiler arasında…

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yazar: bakınız - Şub 4, 2021

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