ACLU (The American Civil Liberties Union-Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği) Donald Trump’ın görev süresi boyunca açtığı 173 davada kıyasıya bir mücadele sergiledi. The Fight bu davalardan 4’ünü bir belgeselde toplamış

Eli B. Despres, Josh Kriegman ve Elyse Steinberg’in yönettiği filmde kürtaj hakkı, oy verme hakları, mülteci ailelerin ayrılması ve trans bireylerin orduda görev almaları konusundaki davaları takip etmeniz mümkün. ABD Yüksek Mahkemesi’nde görülen davalarda 100 yıldır ayrımcılığa karşı savaşan ACLU’nun son davalarını ekrana taşıyan belgesel Sundance’te gösterilmiş ve çok iyi eleştiriler almıştı.