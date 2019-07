The Flash, Warner Bros.’un yıllardır hazırlık aşamasında olan ama bir türlü çekilemeyen filmlerinden. WB yönetmenliği önce Seth Grahame-Smith‘e teslim etti ama Grahame-Smith stüdyoyla bazı konularda anlaşamayınca yerini Rick Famuyiwa‘ya bıraktı ama çok geçmeden bu yönetmen de projeden ayrıldı. Bunun üzerine WB yönetmenlik için John Daley ve Jonathan Goldstein ikilisiyle anlaştı. İkili hızla senaryoyu yazmaya koyuldular. Yıllardır hazırlık aşamasında takılı kalan filmin bu kez çekileceği düşünülürken başrol Ezra Miller‘ın son senaryo taslaklarını beğenmediği, bunun üzerine kendisinin bir senaryo yazmaya başladığı, bu senaryo onaylanmazsa başrolü bırakacağı açıklanmıştı.

Bu haberden aylar sonra The Flash cephesinden yeni bir haber geldi. WB, Daley-Goldstein ikilisiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Yani kazanan taraf senaryoları beğenmeyen Miller. Aktör halen projede yer alıyor. Ama hemen belirtelim ki stüdyo aktörün senaryosunu da reddetmiş. WB yönetmenliği bu kez It serisinin yönetmeni Andy Muschietti‘ye teklif etti. Senaryoyu Birds of Prey‘in senaristi Christina Hodson yazacak. Muschietti’yle anlaşılırsa çekimlere ocakta başlanacak. Bakalım bir türlü çekilemeyip üç (dört) yönetmen eskiten The Flash bu kez çekilebilecek mi?