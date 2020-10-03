Justice League’de Ezra Miller tarafından canlandırılan The Flash karakterinin hikayesini anlatan filme, geçtiğimiz günlerde The Morning Show’daki rolüyle Emmy En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi olan Billy Crudup’un da dahil olması bekleniyor.

Justice League filminde de The Flash’in (Barry Allen) babası Dr. Henry Allen’ı canlandıran Billy Crudup’un, bu filmde de yine aynı karakteri canlandırmak için filmin yapım şirketi Warner Bros. ile görüşmelere başladığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu açıklandı.

Öte yandan, IT filmiyle adından söz ettiren Andy Muschietti’nin yönetmenliğini yapacağı filmin detayları da yavaş yavaş belli oluyor. Senaryosunu Christina Hodson’ın yazdığı ve İki farklı evrende geçecek filmde The Flash (Barry Allen) karakteri geçmişe giderek annesinin bir cinayete kurban gitmesine engel olmaya çalışacak.

The Flash karakterini canlandıracak Ezra Miller ve filme dahil olması beklenen Billy Crudup’a, Michael Keaton ve Ben Affleck eşlik edecek. Daha önce Batman ve Batman Returns filmlerinde Batman karakterine hayat veren Michael Keaton ve Justice League ve Batman vs Superman filmlerinde Batman’i canlandıan Ben Affleck, The Flash’in iki evrende karşılaştığı iki farklı Batman rolünde karşımıza çıkacaklar.

Henüz çekimlerine başlanmayan filmin, yapım şirketi Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.