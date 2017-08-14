Tangerine ile 2015’in en iyi filmlerinden birine imza atan Sean Baker, The Florida Project ile karşımızda…

Yönetmen: 2015’te I-Phone ile çektiği Tangerine, yılın en iyi filmleri listelerinde kendisine yer bulan Sean Baker

Oyuncular: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Bria Vinaite

Festival Yolculuğu: Bu yıl Cannes’da gösterilen, eleştirmenler ve dağıtımcılar tarafından beğenilen filmin ABD’deki gösteriminden sonra daha fazla uluslararası festivalde yer alacağı öngörülebilir.

Konu: Disneyland’ın hemen dibinde, “The Magic Castle” isimli maddi durumu pek iyi olmayan insanların kaldığı bir motelde yaşanan insan hikayeleri filmin ana konusu… Brooklynn Prince tarafından canlandırılan Moonee isimli 6 yaşındaki kızın, yaşanan tüm zorluklara rağmen herşeyden nasıl mutluluklar çıkardığını izleyeceğiz.

The Florida Project Fragmanı