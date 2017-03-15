Wachowski Kardeşleri ünlendiren, bilimkurgu türüne yeni bir soluk getiren Matrix serisi Warner Bros. stüdyosunca yeniden çevrilecek. WB şu sıralar yeniden çevrimi senarist Zak Penn’le görüşüyor. Haberlere göre Wachowskilerin ve serinin yapımcısı Joel Silver’ın yeniden çevrimle bağları olmayacak. Filmi kimin çekeceği henüz bilinmiyor. Başrol içinse genç aktör Michael B. Jordan düşünülüyor ama henüz proje emekleme aşamasında olduğu için başrol başkasına gidebilir. Seride Neo’yu oynayan Keanu Reeves, Matrix 4‘te yer almayı istediğini açıklamıştı. Tek şartı Wachowskilerin de dönmeleri ama WB devam yerine yeniden çevrimi düşünüyor.

Bugün açıklanan diğer yeniden çevrim projesiyse The Fly. Hatırlanacağı üzere bu bilimkurgu filmini David Cronenberg çekmişti. Yeniden çevrimin yönetmenliği için Sleight filminin yönetmeni J.D. Dillard’la görüşüldüğü açıklandı. The Fly 2009’dan beri çekilmeye çalışılıyor. Yeniden çevrimin yönetmenliği Cronenberg’e teklif edilmişti ama yönetmen teklifi reddetmişti.