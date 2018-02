Star Wars: The Last Jedi filminin ardından filmi ve seriyi özetleyen birçok özel program ve belgesel yapıldı. Bunlardan en ilgi çekicilerinin başında 26 dakikalık The Force of Sound belgeseli geliyor.

Son film başta olmak üzere Star Wars’ın seslerinin nasıl yaratıldığını ve filmlere nasıl güç kattığını bu belgeselde izleyebilirsiniz.