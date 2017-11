Fransız senarist-yönetmen Luc Besson şu aralar aksiyon filmi Anna‘nın çekimleriyle meşgul durumda. Luke Evans ve Helen Mirren’ın başrollerini üstlendikleri bu filmden sonra kariyerinde ilk kez TV’ye geçecek. Amerikan kanalı ABC suç türünde romanlar kaleme alan James Patterson’ın Luc Moncrief’li romanlarından uyarlanacak The French Detective adlı dizinin pilot bölümünü onayladığını duyurdu. Dizinin pilot bölümünü Besson yönetecek. Yönetmen daha önce bir diziyi yönetmemişti. Besson’un şirketi EuropaCorp dizinin yapım şirketleri arasında yer alacak. Başrolü ise Fransa’nın yıldız oyuncularından Jean Dujardin üstlenecek. The French Detective, Dujardin’in ilk Amerikan dizisi olacak. Dizi New York’a taşınıp New York Polis Departmanı’nda çalışmaya başlayan, eski yaşantısını arkasında bırakıp hayatında temiz bir sayfa açmaya çalışan Parisli dedektif Moncrief’in karanlık geçmişinden kaçamamasını konu alacak. Çekimlere 2018’de başlanacak.