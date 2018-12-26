Wes Anderson, onuncu uzun metrajı The French Dispatch ile filmin isminden de anlaşılacağı gibi Fransa’ya ve gazeteciliğe odaklanacak.

Isle of Dogs ile yine mükemmel bir stop-motion animasyona imza attıktan sonra Anderson, Fransa’da geçen bir İkinci Dünya Savaşı filmi için çalışmalara başladı. Bir dönem filmi olacak yapımda üç ayrı öyküyle savaş döneminde Paris’te gazetecilik yapmaya çalışan bir grup amerikalı muhabirin yaşadıkları anlatılacak.

Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Mathieu Amalric ve Lois Smith’li kadroya bu hafta itibariyle Saoirse Ronan da katıldı. Ronan, Anderson’la daha önce The Grand Budapest Hotel’de çalışmıştı.