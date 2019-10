The Gentlemen, Guy Ritchie’nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Rocknrolla gibi klasikleşmiş suç komedilerine döndüğü bir film…

Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Lyne Renee, Chris Evangelou, Eugenia Kuzmina ve Jason Wong’dan oluşan mükemmel kadro, yine Londra’da işlerin karışmasını, çeteler arasındaki dengelerin değişmesini ve bunun üzerine yaşanan komik olayları aktaracak.

McConaughey, Londra’da kendine bir marihuana imparatorluğu kuran Mickey Pearson isimli bir amerikalıyı oynayacak. Senaryo Ritchie ile birlikte Marn Davies ve Ivan Atkinson’ın elinden çıkmış