Lars von Trier, Michael Haneke, Noah Baumbach, Olivier Assayas gibi ustalarla çalıştıktan sonra oyunculuğa ara verip The Childhood of a Leader‘la yönetmenliğe geçip olumlu eleştiriler alan Brady Corbet daha...

Christian Bale sevdiği yönetmenlerle tekrar tekrar çalışan oyunculardan. Scott Cooper‘la da daha önce Out of the Furnace ve Hostiles filmlerinde çalışmış, iki filmde de iyi performanslar vermişti. Deadline ve...