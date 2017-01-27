Starz’ın Steven Soderbergh’in aynı adlı filminden uyarlanan, Riley Keough’lu dizisi The Girlfriend Experience‘in ikinci sezonunun ayrıntıları açıklandı. Dizinin yeni sezonunda Keough yer almayacak. Başroller Carmen Ejogo, Louisa Krause ve Marcella dizisinin başrolü Anna Friel’a teslim edildi. 14 bölümden oluşacak, Washington’la New Mexico’da geçecek yeni sezonda Friel güçlü, finans yöneticisi Erica Myles’ı oynayacak. Krause ise kendisine güvenen, zeki bir kadın olan Anna Greenwald’ı oynayacak. İlk öykü bu iki kadın arasında geçip onların işteki mücadelelerine ve cinsel ilişkilerine odaklanacak, Amerikan başkanlık seçimlerini fon alacak.

İkinci öyküyse Ejogo’nun oynadığı Bria Jones’a odaklanacak. Bria sürekli müşterisi hakkında rahatsız edici bir gerçeği öğrendiğinde New Mexico’dan ayrılacak ama bu kez de geçmişi peşini bırakmayacak. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken bazı adamlarla tanışıp ‘girlfiend experience’ın aslında ne demek olduğunu öğrenecek. İlk öyküyle ikincisi paralel işlenecek. İlk öyküyü Lodge Kerrigan, ikincisini Amy Seimetz kaleme aldı. Soderbergh ikinci sezonun da yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor.