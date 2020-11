Francis Ford Coppola, The Godfather III için her zaman stüdyonun işine çok karıştığını ve istediği kurguyu yapamadığını söylemişti. Son bir yılını filmi yeniden kurgulamaya ayıran Coppola, bir fragman ve isimle karşımıza çıktı.

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone ismiyle yeniden gösterime girecek film Mario Puzo’nun orijinal senaryosundaki sona sahip. Son yıllarda Apocalypse Now ve The Cotton Club’ı da yeniden kurgulayan Coppola, ortaya farklı filmler çıkarmıştı.