haber Disney’in En Tepesinden Marvel Savunması Son iki haftanın sinema dünyasında en çok konuşulan konusu Scorsese ile başlayan Coppola ve Loach'la devam eden "Marvel filmleri sinema mı?" sorusunun yanıtlarıydı....

haber Coppola’dan, Marvel-Scorsese ve Yeni Filmi Hakkında Açıklamalar Martin Scorsese haftalar önce Marvel filmlerini parklara benzetip bunların sinema olmadığını belirtmesinden sonra bu türü seven hayranların ve bu türde film yapmış sinemacıların tepkisini çekmiş, ama bir hafta önce...