Ridley Scott’ın Denzel Washington’la Russell Crowe’u buluşturan gangster filmi American Gangster televizyona taşınacak. Ama küçük bir farkla: Aynı olaylar anlatılmayacak, American Gangster‘deki zamandan beş sene öncesi, yani 1960’lı yıllar anlatılacak. Mekân tabii ki gene Harlem olacak. Dizide filmden farklı bir gangstere, Malcolm X’in arkadaşı olan gangster Bumpy Johnson’a odaklanacak. Şimdilik dizi, The Godfather of Harlem adıyla anılıyor. Dizinin başrolünü Oscar ödüllü aktör Forest Whitaker üstlenecek. Yardımcı oyuncular henüz belirlenmedi. Diziyi Narcos‘un yaratıcılarından Chris Brancato hazırlatıyor. Brancato dizinin müzikleri için Kendrick Lamar’la görüştüğünü, senaryonun yazıldığını belirtmiş. Dizinin kanalı belli değil. Screen’in haberine göre Netflix, Amazon veya Hulu potansiyel alıcılar. Yani dizi bu üç stream sitesinden birinde yayınlanabilir.