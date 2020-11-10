Javier Bardem, yeni filmi The Good Boss için bir aydır İspanya’da çalışmalarını sürdürüyor. Fernando León de Aranoa’nın yapımcılığını ve yönetmenliği üstlendiği filmde başarılı bir fabrikanın patronunun hırslarına yenilmesini izleyeceğiz.

Kara komedi olarak tanımlanan filmde ailesinden kalan bir fabrikayı yöneten Blanco, çalışanlarının sevdiği bir insandır. Ancak ülke çapında bir yarışmada yönettiği işletme aday gösterilince işler değişir. Kendini kaybederek çalışanlarını manipüle etmek için elinden geleni yapmaya başlar.