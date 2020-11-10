The Good Boss: Javier Bardem Acımasız Patron

Bardem ve Aranoa ortaklığından çıkan bir ispanyol kara komedisi...
yazar: 10 Kasım 2020 121 görüntüleme

Javier Bardem, yeni filmi The Good Boss için bir aydır İspanya’da çalışmalarını sürdürüyor. Fernando León de Aranoa’nın yapımcılığını ve yönetmenliği üstlendiği filmde başarılı bir fabrikanın patronunun hırslarına yenilmesini izleyeceğiz.

Kara komedi olarak tanımlanan filmde ailesinden kalan bir fabrikayı yöneten Blanco, çalışanlarının sevdiği bir insandır. Ancak ülke çapında bir yarışmada yönettiği işletme aday gösterilince işler değişir. Kendini kaybederek çalışanlarını manipüle etmek için elinden geleni yapmaya başlar.

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yazar: bakınız - Kas 9, 2020

yazar: bakınız - Kas 10, 2020

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