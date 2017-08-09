Big Little Lies ve Twin Peaks’te döktüren, Star Wars Episode VIII’teki performansı merakla beklenen Laura Dern, farklı projelerde yer almaktan çekinmeyen bir oyuncu… The Good Time Girls isimli kısa filmde de kısa süre içinde bütün yeteneklerini en iyi şekilde sergilemiş.

Genç yönetmen Courtney Hoffman’ın ilk filmi olan kısada, Alia Shawkat, Dalila Ali Rajah, Annalise Basso, Garret Dillahunt gibi oyuncuları da görüyoruz. Edgar Wright’ın Baby Driver, Quentin Tarantino’nun The Hateful Eight ve Matt Ross’un Captain Fantastic’inde kostüm tasarımcısı olan Hoffman’ın sete hakimiyeti, mükemmel oyunculuklarla birleşince ortaya iyi bir film çıkmış.

The Good Time Girls, Shatterbox Anthology isimli bir projeye ait bir film… Projenin yönetmenleri arasında Chloe Sevigny, Kristen Stewart ve Gabourey Sibide de var.