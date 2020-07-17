Pandemide 10 milyon abone daha kazanarak her konudaki bütçesini arttıran Netflix risk alarak büyük bütçeli bir filme imza atacak. The Gray Man sinemanın gişe rekortmeni Russo Kardeşler’i ve önemli yıldızları platformun en pahalı filmi için bir araya getirecek.

Filmin iki başrolleri için Ryan Gosling ve Chris Evans ile anlaşıldı. Avengers’tan bu yana ilk kez beraber film yönetecek Joe ve Anthony Russo kardeşlerin 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olacağı konuşuluyor.

Joe Russo tarafından yazılan senaryoya son şeklini Christopher Markus ve Stephen McFeely verdi. 2009 tarihli Mark Greaney romanından uyarlanacak film CIA’den ayrıldıktan sonra kendi başına çalışmaya başlayan suikastçi Court Gentry’nin maceralarını anlatacak.