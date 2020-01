Oscar Isaac yine bir Ex Machina uyarlaması olan The Great Machine isimli filmde başrol oynayacak. Ancak bu sefer oynadığı filmin 2014 tarihli Alex Garland filmi Ex Machina ile ilgisi yok. Oynayacağı yeni film, Brian K. Vaughan’ın ödüllü çizgi romanı Ex Machina’dan uyarlanacak…

Çizgi roman, 11 Eylül saldırılarından sonra New York’un başına geçen süper kahraman özelliklerine sahip vali Mitchell Hundred’ı anlatacak. Makinelerle konuşma gücüne sahip olan vali/kahramanın yaşadıklarını politik açmazlarla birlikte izleyeceğiz.

Filmin senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından yazıldı. Isaac yapımcılar arasında da yer alıyor.