Ailesini geçindirmek için bir işten diğerine koşan ve yoklukta yetişmiş olan P.T. Barnum bir gün bulduğu ilginç fikri sayesinde bütün hayatını değiştirir. Tamamen toplumdan dışlanmış olan ve ucube olarak adlandırılan insanlardan meydana gelen bir şov yaratır. Yönetmen koltuğunda Michael Gracey yer alıyor. The Greatest Showman müzikal-dram-biyografi yer alıyor olsa da müzikal yanı diğerlerine oranla ağır basıyor. Hemen hemen müziğin olmadığı sahne yok diyebiliriz.

Film dinamik ve etkileyici bir giriş sahnesiyle başlıyor ve daha sonra karakterin geçmişini gösteriyor. Filmin başından sonuna kadar müzikal sahneleri bizlere eşlik ediyor. 1 saat 45 dakikalık ideal bir süreye sahip ve bu süre boyunca da akıcılığını koruyor. İçerik itibariyle klişe temellere sahip olması filmin zayıf yanı oluyor. Bir adamın yokluktan gelip en iyisine sahip olma hırsı, bu hırs ile hep daha fazlasını istemesi, bir süre sonra her şeyini kaybetmesi ve en sonunda da aslında yegâne şey olan bir aileye sahip olduğunu fark etmesi fazlaca alışık olduğumuz sıradan bir konu olduğu için film bu yönden etkilemeyi başaramıyor. Filmi ayakta tutan müzikleri, sözleri ve oyunculuklar oluyor.

Oyuncular açısından pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Başrolde yer alan Hugh Jackman, müzikal ve şovlarda önceden de yer aldığından olsa gerek başarılı bir performans sergiliyor. Doğruyu söylemek gerekirse filmde oyunculuk açısından zayıf bir halka bulunmuyor. Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson ve diğer oyuncular da en az Hugh Jackman kadar etkilemeyi başarıyorlar. Film dönemine uygun kıyafet ve mekân tasarımlarına sahip olsa da filmdeki müziklerin tarzının döneme uyduğunu söyleyemiyoruz. Bu zıtlık bazı seyircileri memnun ederken bazılarını rahatsız edebiliyor. Bunun yanı sıra çekimlerin müzikal sahneleri esnasında dinamik olması filmin etkileyici yanları arasında yer alıyor.

The Greatest Showman alışkın olduğumuz sıradan konusu ve müziklerin döneme uyum sağlamaması gibi zayıflıklara sahip fakat oyunculuk performansları ve dinamik müzikal sahneleri ile etkileyen bir yapım olarak yerini alıyor. Her ne kadar bir La La Land kalitesinde olmasa da bir müzikalden bekleneni veriyor.